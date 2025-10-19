DeepState зафиксировал продвижение российских войск в Запорожской и Днепропетровской областях

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий. Согласно их данным, российские войска продвинулись в районах населенных пунктов Филия (на границе Днепропетровской и Запорожской областей), Малиновка и Охотничье (Запорожская область Гуляйпольского района).

Скриншот: DeepState

«Карта обновлена. Противник продвинулся вблизи Филии, Малиновки и Охотничьего», — сообщили аналитики DeepState.

Напомним, Зеленский в своем видеобращении заявил об успехах украинских защитников на Купянском направлении.