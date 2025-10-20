Атака российских дронов по шахте на Днепропетровщине: всех горняков удалось спасти

Всех 192 горняков шахты в Днепропетровской области, по которой вечером в воскресенье, 19 октября, ударили российские дроны, удалось безопасно эвакуировать. Об этом сообщила компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Всех шахтеров ДТЭК удалось поднять на поверхность после масштабной атаки врага. Никто из коллег не пострадал», — говорится в заявлении компании.

Во время удара по объекту под землей находились почти две сотни работников. По данным ДТЭК, эвакуация прошла успешно, пострадавших нет.



В компании отмечают, что это уже 4 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца.

Ночью, 19 октября, российские войска атаковали Днепропетровскую область. Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровщины. В результате обстрела ранения получили десять мирных жителей.