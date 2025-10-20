На Сумском направлении нарушено движение поездов после обстрела

Из-за обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении, Как сообщает «Укрзализныця», ряд пассажирских и пригородных поездов следуют с задержками.



Так, поезда №46 «Ужгород—Харьков» и №113 «Харьков—Львов» отправились с опозданием более чем на час из-за необходимости замены локомотивной тяги на станции Плиски.



Также изменения коснулись региональных рейсов. Поезд №895 «Конотоп—Фастов-1» движется с резервным тепловозом и прибудет на конечную станцию примерно на 1 час 20 минут позже расписания.



Кроме того, пригородный поезд №6452 «Нежин—Конотоп» задерживается примерно на 2 часа.

Напомним, в начале октября российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе Шостка Сумской области и пассажирскому поезду «Шостка—Киев». Пострадали 30 людей.