Под Покровском ВСУ остановили около 60 атак оккупантов
20 октября 2025, 09:03

Под Покровском ВСУ остановили около 60 атак оккупантов

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 20 октября. Потери противника составили 890 человек.

Российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара (четырьмя ракетами) и 74 авиаудара, сбросив 165 управляемых авиабомб. Зафиксировано 4894 обстрела, включая 93 из реактивных систем залпового огня, а также применение 5482 дронов-камикадзе.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления беспилотниками и четыре артиллерийские установки врага.

Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении — украинские силы отбили 58 атак в районах Шахового, Владимировки, Родинского, Новоэкономического, Покровска, Мирнограда и окрестных населенных пунктов.

На Александровском направлении (на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей) враг осуществил 24 штурма у Орестополя, Андреевки-Клевцового, Воскресенки, Олександрограда, Вербового и Новогригорьевки.

На Константиновском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки, включая районы Торецка, Щербиновки и Русиного Яра. На Лиманском и Славянском направлениях противник предпринимал 8 атак в районах Дробышево, Среднее, Серебрянка и Ямполь.

На Ореховском и Гуляйпольском участках враг пытался наступать несколько раз, но успеха не добился.
На Приднепровском направлении, в районе Антоновского моста Херсонской области, российские войска трижды безуспешно пытались прорваться к позициям украинских защитников.

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 2 танка, 45 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 398 беспилотников оперативно-тактического уровня и 94 единицы автомобильной техники противника.

