Обстрелы северных областей Украины: повреждена инфраструктура, тысячи абонентов — без света

В результате российских обстрелов в Сумской области повреждена гражданская инфраструктура, а в Черниговской — объекты энергетической системы. Об этом сообщили в Сумской военной администрации и Черниговском облэнерго.



Согласно данным Сумской ОВА, в течение суток — с утра 19 до утра 20 октября — российские войска 58 раз обстреляли 26 населенных пунктов в 11 громадах области. Наиболее интенсивные обстрелы пришлись на Сумской и Шосткинский районы.



Под ударом оказались населенные пункты Миропольской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Глуховской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской, Боромлянской и Новослободской громад.



Оккупанты применяли управляемые авиабомбы, реактивные системы залпового огня и сбрасывали взрывные устройства с беспилотников: зафиксировано пять ударов КАБ, более десяти сбросов с дронов и десять обстрелов из РСЗО. Кроме того, враг использовал FPV-дроны.

Ночью, 19 октября, в Боромлянской громаде был поврежден частный дом. По информации Сумской областной администрации, среди мирных жителей пострадавших нет.



В Черниговской области зафиксирована масштабная атака на энергосистему. По данным «Черниговоблэнерго», одно из попаданий пришлось на энергообъект в Нежинском районе. В результате без электроснабжения остались 2,7 тысячи абонентов.



Энергетики с вечера ведут аварийные работы, однако повреждения оказались значительными. «Делаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии, хотя ситуация крайне сложная», — сообщили в компании.

Ранее мы сообщали, что из-за российского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. «Укрзализныця» заявила о задержках поездов.