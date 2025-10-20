Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Зеленский обсудил с Макроном шаги для усиления давления на Россию
20 октября 2025, 13:43

Зеленский обсудил с Макроном шаги для усиления давления на Россию

Иллюстративное фото Иллюстративное фото

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, сейчас настал подходящий момент, чтобы приблизить завершение войны и максимально использовать все доступные возможности для усиления давления на Россию.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Зеленский подчеркнул, что «давление на того, кто начал войну, — это ключ к ее завершению». Он также отметил, что обсудил с Макроном актуальные дипломатические вопросы и недавние контакты Украины с партнерами. Лидеры договорились встретиться.

Напомним, сегодня Россия атаковала Украину ракетами и 60 ударными дронами.

Зеленский обсудил с Макроном шаги для усиления давления на Россию
ВИДЕО
Момент прилета по дому с оккупантами. МиГ-29 ВСУ ударом JDAM-ER уничтожил пехоту РФ в доме
20 октября, 16:16
Скриншот: t.me/petrenko_iHS Российские войска попали под удар на северо-западе Покровска, идут бои в промзоне
20 октября, 15:29
Приближение к РЛС дрона. ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
20 октября, 14:44
Пожар на ОГПЗ. На Оренбургском ГПЗ вспыхнул новый масштабный пожар
20 октября, 13:59
Обстрел ДРГ захватчиков в Покровске. ВСУ ликвидировали ДРГ в центре Покровска: усиливается оборона
20 октября, 12:59
Оператор FPV-дрона наблюдает, как беспилотник соседнего подразделения опережает его и бьет по россиянину. Два FPV-дрона синхронно ликвидировали оккупанта под Часовым Яром
20 октября, 12:12
