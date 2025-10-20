Зеленский обсудил с Макроном шаги для усиления давления на Россию

Иллюстративное фото

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, сейчас настал подходящий момент, чтобы приблизить завершение войны и максимально использовать все доступные возможности для усиления давления на Россию.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Зеленский подчеркнул, что «давление на того, кто начал войну, — это ключ к ее завершению». Он также отметил, что обсудил с Макроном актуальные дипломатические вопросы и недавние контакты Украины с партнерами. Лидеры договорились встретиться.

Напомним, сегодня Россия атаковала Украину ракетами и 60 ударными дронами.