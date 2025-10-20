Песков рассказал о позиции России по Украине — «Будапешт выбран не случайно»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция России по мирному урегулированию в Украине остается последовательной и хорошо известной.

Как передают российские СМИ, Песков отметил, что Москва внимательно следит за «заявлениями из Киева», которые, по его словам, «усложняют переговорный процесс». Он подчеркнул, что «российская линия по прекращению огня и остановке войск на текущих позициях остается неизменной».



Комментируя предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, представитель Кремля сообщил, что пока никаких конкретных деталей будущего саммита России и США в Будапеште нет. По его словам, «впереди еще много подготовительной работы между внешнеполитическими ведомствами двух стран».



Песков отметил, что Москва рассчитывает, что в ходе саммита удастся продвинуться по вопросам мирного урегулирования в Украине, а также обсудить состояние двусторонних отношений с Вашингтоном.



Он также подчеркнул роль премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который «поддерживает конструктивные отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с американским лидером Дональдом Трампом». По словам Пескова, это стало одной из причин, по которым именно Будапешт выбран площадкой для будущего саммита.

«Москва продолжит контакты с Вашингтоном по теме украинского урегулирования, работа в этом направлении ведется активно», — цитируют росСМИ кремлевского пресс-секретаря.



Песков также сообщил, что Россия пока не получала официальных уведомлений от США относительно возможного отказа от поставок Украине ракет Tomahawk, но внимательно следит за соответствующими заявлениями американской стороны.

