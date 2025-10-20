Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
NYT: Украине и России не удастся изменить линию фронта в ближайшие месяцы
20 октября 2025, 16:05

Украинский защитник. Фото: The New York Times Украинский защитник. Фото: The New York Times

Война в Украине остается непредсказуемой, однако линия фронта практически не изменяется. В ближайшие шесть месяцев ни украинская, ни российская армия, вероятно, не смогут добиться значительного прорыва.

Такое мнение в комментарии изданию The New York Times выразил военный аналитик Франц-Стефан Гади. По его словам, российским войскам не хватает оперативных возможностей для наступления, тогда как Украина сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов.

«Текущая динамика войны неблагоприятна для Украины, но не фатальна», — отметил Гади.
Командующий объединенными силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк, в свою очередь, подчеркнул, что президент России Владимир Путин не намерен завершать войну против Украины. По его словам, «Путина необходимо остановить».

«Ставки в Украине являются фундаментальными, если мы хотим сохранить наш мир, свободу, политические системы, демократию, плюрализм и все, что у нас есть», — заявил Зольфранк.
Он выразил уверенность, что послевоенный порядок в Европе окажется под угрозой в случае победы России. Генерал призвал Германию и союзников усилить поддержку Украины, чтобы добиться справедливого мира.

Согласно данным Министерства обороны Великобритании, в сентябре Россия захватила значительно меньше территорий, чем месяцем ранее — около 250 квадратных километров против 465 в августе. При этом, как отмечает The New York Times, после прекращения финансовой поддержки со стороны Дональда Трампа, который предлагает лишь продавать оружие европейцам для передачи Киеву, страны Европы вынуждены искать новые источники средств.

Большинство ведущих европейских государств имеют высокий уровень госдолга и ограниченные возможности для увеличения расходов на Украину. Во Франции, например, уже возникают трудности с принятием государственного бюджета.

Напомним, Зеленский обсудил с Макроном шаги для усиления давления на Россию.

