Армия РФ ракетами и дронами массировано атаковала Павлоград: более 15 человек ранены

20 октября российские войска ракетами и БПЛА массированно ударили по городу Павлоград. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Поврежден инфраструктурный объект, возник пожар.
В результате атаки ранения получили 16 человек, 15 из них госпитализировали. Четыре человека – «тяжелые», остальные – в состоянии средней тяжести.
Напомним, что 20 октября Россия нанесла масштабный удар по обогатительной фабрике в Днепропетровской области.