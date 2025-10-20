Армия РФ ракетами и дронами массировано атаковала Павлоград: более 15 человек ранены

Ракета оккупантов. Фото: кадр из видео

20 октября российские войска ракетами и БПЛА массированно ударили по городу Павлоград. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.



Поврежден инфраструктурный объект, возник пожар.



В результате атаки ранения получили 16 человек, 15 из них госпитализировали. Четыре человека – «тяжелые», остальные – в состоянии средней тяжести.

Напомним, что 20 октября Россия нанесла масштабный удар по обогатительной фабрике в Днепропетровской области.