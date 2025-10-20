Зеленский ответил, есть ли российские войска на окраинах Лимана

Ситуация в районе Лимана. Фото: карта DeepState

Кто-то постоянно распространял дезинформацию о присутствии российской армии на окраинах города Лиман Донецкой области. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».



Однако, по его словам, оккупантов на окраинах города нет.



«Там только наши войска. И все попытки прохода россиян были ликвидированы», – заявил Зеленский.

Напомним, что аналитики DeepState сообщили, что войскам РФ удается расширить контроль в центре Купянска Харьковской области, ближайшие недели – решающие для города.