Полицейские под обстрелами эвакуировали людей из Доброполья: россияне атаковали экипаж дроном

Эвакуация на Донетчине. Фото: кадр из видео

Полицейские вместе с волонтерами под российскими обстрелами вывезли людей из города Доброполье и села Гришино. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



Оккупанты направили на эвакуационный автомобиль дрон, но экипаж полиции «Белый ангел» вовремя его обнаружил и сбил.



Среди эвакуированных – пенсионер, дом которого разрушили ракеты.



«Мы были в подвале. Две ракеты в мой двор прилетели, еще одна – в перекресток рядом. От дома остались только шпалы», – рассказал мужчина.



Всех людей доставили в безопасную локацию. В дальнейшем волонтеры помогут эвакуированным добраться до других регионов страны.

Напомним, что 20 октября российский беспилотник ударил по городу Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены многоэтажки и детсад.