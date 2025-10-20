«Путин ничего на Донбассе строить не будет», – Зеленский

Разрушенный Бахмут. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ

Главе Кремля Владимиру Путину безразличен Донбасс. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, Путин ничего там строить не будет.



«Начнет очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы и потом бросят все это», – заявил Зеленский.



Президент отметил, что оккупированный в 2014 году Крым не стал «жемчужиной», хотя там не было и нет никаких боевых действий.



«И это говорит об отношении Путина к оккупированным территориям. Я считаю, что у него сложная история, поскольку он хочет показать, что выиграл войну. И ему для этого нужны административные границы Донбасса. Но здесь есть момент. Кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет? Кто это гарантирует? Это будет точно. Это такая система в России, которая постоянно возвращается к войне», – добавил он.

