Зеленский: «Мы приблизились к возможному окончанию войны»

Против Украины воюет российская армия, поэтому эту войну так быстро закончить не удается. Об этом во время встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, «мы приблизились к возможному окончанию войны».
«Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось много на Ближнем Востоке. И на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», – сказал президент.
Напомним, что Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин ничего на Донбассе строить не будет.