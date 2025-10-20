Зеленский: «Мы приблизились к возможному окончанию войны»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Против Украины воюет российская армия, поэтому эту войну так быстро закончить не удается. Об этом во время встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, «мы приблизились к возможному окончанию войны».



«Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось много на Ближнем Востоке. И на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», – сказал президент.

Напомним, что Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин ничего на Донбассе строить не будет.