В ССО показали, как зачистили от российской ДРГ промышленный объект на Покровском направлении

Зачистка промышленного объекта на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Российская ДРГ просочилась на один из промышленных объектов на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ.



Операторы 3-го полка ССО получили задание провести разведку и зачистить объект.



В результате прямых действий в промышленной зоне украинские спецназовцы взяли в плен оккупанта. Также захвачена исправная радиостанция.



«Предоставленные пленным сведения и радиоперехват позволили усилить ситуативную осведомленность и привели к еще большим потерям врага», – заявили в Силах спецопераций.

