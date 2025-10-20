Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В ССО показали, как зачистили от российской ДРГ промышленный объект на Покровском направлении
20 октября 2025, 22:42

В ССО показали, как зачистили от российской ДРГ промышленный объект на Покровском направлении

Зачистка промышленного объекта на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Зачистка промышленного объекта на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Российская ДРГ просочилась на один из промышленных объектов на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ.

Операторы 3-го полка ССО получили задание провести разведку и зачистить объект.

В результате прямых действий в промышленной зоне украинские спецназовцы взяли в плен оккупанта. Также захвачена исправная радиостанция.

«Предоставленные пленным сведения и радиоперехват позволили усилить ситуативную осведомленность и привели к еще большим потерям врага», – заявили в Силах спецопераций.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, есть ли российские войска на окраинах города Лиман на Донетчине.

ТЕГИ

Места
Покровское направление
Организации
ВС РФ ССО
Прочее
Война пленные ДРГ ситуация на фронте
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
18:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
все новости
22:42
В ССО показали, как зачистили от российской ДРГ промышленный объект на Покровском направлении
21:48
Зеленский: «Мы приблизились к возможному окончанию войны»
21:28
Российская армия активизировалась и провела штурмы с тяжелой бронетехникой в Запорожской области – DeepState
20:49
«Путин ничего на Донбассе строить не будет», – Зеленский
20:16
Полицейские под обстрелами эвакуировали людей из Доброполья: россияне атаковали экипаж дроном
19:32
Зеленский ответил, есть ли российские войска на окраинах Лимана
19:05
Армия РФ ракетами и дронами массировано атаковала Павлоград: более 15 человек ранены
18:40
Россия нанесла масштабный удар по обогатительной фабрике в Днепропетровской области
18:06
Российский солдат попытался сдаться и был убит дроном РФ
17:47
Войскам РФ удается расширить контроль в центре Купянска: ближайшие недели – решающие для города – DeepState
17:27
В РФ хотят сажать за диверсии с 14 лет: власть боится молодёжи
17:12
Российские авиация и артиллерия ударили по Константиновке: повреждены дома и есть погибший
16:58
Российская армия продвинулась в Купянске и Волчанске – DeepState
16:45
НАБУ и САП сообщили о подозрении главе облсовета и его жене-нардепу в недостоверном декларировании
16:39
Российский беспилотник ударил по Славянску: повреждены многоэтажки и детсад
16:16
МиГ-29 ВСУ ударом JDAM-ER уничтожил пехоту РФ в доме
16:05
NYT: Украине и России не удастся изменить линию фронта в ближайшие месяцы
15:29
Российские войска попали под удар на северо-западе Покровска, идут бои в промзоне
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
14:30
Песков рассказал о позиции России по Украине — «Будапешт выбран не случайно»
все новости
ВИДЕО
Зачистка промышленного объекта на Покровском направлении. Фото: кадр из видео В ССО показали, как зачистили от российской ДРГ промышленный объект на Покровском направлении
20 октября, 22:42
Эвакуация на Донетчине. Фото: кадр из видео Полицейские под обстрелами эвакуировали людей из Доброполья: россияне атаковали экипаж дроном
20 октября, 20:16
Солдат РФ поворачивается в сторону приближающегося дрона. Российский солдат попытался сдаться и был убит дроном РФ
20 октября, 18:06
Молодые люди спели песню Noize MC в центре Санкт-Петербурга. В РФ хотят сажать за диверсии с 14 лет: власть боится молодёжи
20 октября, 17:27
Момент прилета по дому с оккупантами. МиГ-29 ВСУ ударом JDAM-ER уничтожил пехоту РФ в доме
20 октября, 16:16
Скриншот: t.me/petrenko_iHS Российские войска попали под удар на северо-западе Покровска, идут бои в промзоне
20 октября, 15:29

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор