Оккупанты нанесли 678 ударов по Запорожской области: есть погибшая и раненые

Последствия российских атак по Запорожской области. Фото: ЗОВА

Россия усилила удары по Запорожской области. В течение суток оккупационные войска совершили 678 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

В результате вражеского обстрела Васильевского района погибла 70-летняя женщина. В Пологовском районе 36-летний мужчина получил ранения из-за очередной атаки российских войск. Оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю, припаркованному неподалеку от Варваровки.

Еще одна 70-летняя женщина пострадала в результате атаки армии РФ по Преображенке в Пологовском районе. Туда россияне ударили FPV-дроном. Российская авиация также четыре раза атаковала Зализничное, Малиновку, Новоандреевку и Белогорье.

По данным областной военной администрации, враг применил 416 беспилотников различных модификаций (в основном FPV) для атак по Малокатериновке, Беленькому, Степногорску, Плавням, Степовому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Новоандреевке, Чаривному, Белогорью, Малиновке, Полтавке и Варваровке.



Зафиксировано пять обстрелов из РСЗО по территориям Степового, Малой Токмачки, Малиновки и Щербаков. Артиллерия противника нанесла 253 удара по населенным пунктам Степногорск, Приморское, Плавни, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Чаривное, Белогорье, Малиновка и Полтавка.



Поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, войска России активизировались и провели механизированные штурмы в Запорожской области.