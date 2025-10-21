Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Славутич в Киевской области временно обесточен после атаки армии РФ
21 октября 2025, 08:45

Славутич в Киевской области временно обесточен после атаки армии РФ

Город Славутич в Киевской области временно остался без электроснабжения в результате атаки российской армии. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, энергетические службы уже работают над устранением последствий и восстановлением подачи электроэнергии. Системы водоснабжения и водоотведения переведены на резервное питание, а объекты образования и больницы обеспечены теплом.

В администрации также отметили, что «пункты несокрушимости» готовы к работе, а все коммунальные службы находятся на местах и выполняют свои задачи.

Напомним, российская авиация дважды атаковала город Константиновка Донецкой области. В результате повторной атаки погиб человек. 

