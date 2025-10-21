Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне за сутки убили одного человека в Донецкой области
21 октября 2025, 09:18

Россияне за сутки убили одного человека в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за прошедшие сутки, 20 октября, погиб один человек в результате российского обстрела. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«За 20 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Константиновке», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3692 мирных жителя, пострадали — 8353.  Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что Россия усилила удары по Запорожской области. В течение суток оккупационные войска совершили 678 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области. 

