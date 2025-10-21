Армия РФ убила пенсионера в прифронтовом Покровске

Российские войска атакуют прифронтовой город Покровск в Донецкой области. Стало известно, что 19 октября при обстреле погиб пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Как отмечается, около 12:00 произошел российский обстрел (тип вооружения устанавливается).



«В результате которого погиб 66-летний мужчина. По словам заявительницы, погибший похоронен соседями во дворе собственного дома», — говорится в сообщении.



Информация о повреждениях не поступала.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 20 октября, погиб один человек в результате российского обстрела.

