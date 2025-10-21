Чернигов без света и с ограниченной подачей воды: коммунальщики запускают резервные источники

Фото: КП «Черниговводоканал»

Северная часть Черниговской области осталась без электроснабжения из-за очередной атаки на энергосистему региона в ночь на 21 октября, сообщает «Черниговоблэнерго».



Также с частичной подачей воды — жители Чернигова. Сегодня, 21 октября, с 5:30 сотрудники водоканала начали запуск объектов предприятия от альтернативных источников питания. Об этом сообщает КП «Черниговводоканал».

Ситуация в городе остается сложной, однако работники делают все возможное, чтобы обеспечить жителей водой и поддерживать стабильное водоотведение, говорится в заявлении коммунальщиков.

На первых этажах домов вода подается гарантированно, выше — в зависимости от рельефа местности.



В среднем по городу вода поднимается до 4—5 этажей. Для жителей многоэтажек рядом с домами открыты уличные водоразборные колонки. Также организован подвоз воды в районы Масаны, Ремзавод и Шерстянка.Точные локации не разглашаются по соображениям безопасности, однако они известны большинству местных жителей.

Черниговский Водоканал обратился к руководителям ЖЭКов и ОСББ с просьбой обозначить места водоразбора указателями, чтобы жильцы знали, где в их домах можно набрать воду.

Напомним, город Славутич в Киевской области временно остался без электроснабжения в результате атаки российской армии.