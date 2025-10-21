США и Россия отложили встречу Рубио и Лаврова

Предварительную встречу между госсекретарем США Марком Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым отложили. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



Встречу ранее анонсировал президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 16 октября. Тогда Трамп заявил, что советники высокого уровня обсудят «возможное прекращение войны России против Украины». Делегацию США должен был возглавить Рубио.



По данным источников, встречу перенесли из-за расхождения в ожиданиях сторон — Москва и Вашингтон по-разному видят условия прекращения вторжения РФ.



20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили «следующие шаги» после контакта Трампа и Путина. В Госдепе отметили, что США рассчитывают на «долгосрочное урегулирование» в соответствии с видением президента.