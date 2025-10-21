Оккупанты за сутки обстреляли Донетчину более 10 раз: повреждены дома

Россияне атаковали Донетчину Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 20 октября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары россиян попали два района:



Краматорский район. В Рай-Александровке Николаевской общины поврежден автомобиль. В Славянске поврежден ангар. В Дружковке повреждены 2 дома. В Константиновке погиб человек, повреждены многоэтажка и частный дом.





Бахмутский район. В Северске повреждены 5 домов.



Ранее мы писали, что Россия усилила удары по Запорожской области. В течение суток оккупационные войска совершили 678 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области.

