Спасатели «Феникса» за неделю эвакуировали 41 человека из Донетчины

За прошедшую неделю спасатели «Феникса» эвакуировали 41 жителя Константиновки, Дружковки и Алексеево-Дружковки. Среди спасенных — 18 детей и 1 маломобильный человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Кроме того, 20 октября спасатели вывезли девять человек из Дружковки и Алексеево-Дружковки, среди них 1 ребенок.





Ранее мы писали, что 17 октября спасатели эвакуационной группы «Феникс» вывезли трех человек из Дружковки Донецкой области. Этот город часто подпадает под атаки со стороны армии РФ.

