Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Спасатели «Феникса» за неделю эвакуировали 41 человека из Донетчины
21 октября 2025, 14:57

Спасатели «Феникса» за неделю эвакуировали 41 человека из Донетчины

В Донецкой области продолжается эвакуация. Фото: ГСЧС В Донецкой области продолжается эвакуация. Фото: ГСЧС

За прошедшую неделю спасатели «Феникса» эвакуировали 41 жителя Константиновки, Дружковки и Алексеево-Дружковки. Среди спасенных — 18 детей и 1 маломобильный человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Кроме того, 20 октября спасатели вывезли девять человек из Дружковки и Алексеево-Дружковки, среди них 1 ребенок.



Ранее мы писали, что 17 октября спасатели эвакуационной группы «Феникс» вывезли трех человек из Дружковки Донецкой области. Этот город часто подпадает под атаки со стороны армии РФ. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область
События
Эвакуация Война
Организации
ГСЧС в Донецкой области

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:22
Оккупанты заявили о «раскрытии» 300 дел на ВОТ Херсонщины
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
18:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
все новости
17:47
ВСУ уничтожили командный пункт РФ: ликвидирован сын генерала Марзоева
17:43
Российская авиация нанесла серию ударов по жилым кварталам Константиновки: повреждены многоэтажки
17:33
Почти 300 людей с инвалидностью из Донецкой области нашли убежище в центральных и западных регионах Украины
17:22
В России заявили об отказе от прекращения огня, предложенного Трампом
17:02
ВСУ отбили штурм россиян на Малую Токмачку: опубликованы кадры боев
16:56
Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта из наименее численного этноса РФ — народа кетов
16:32
Жители прифронтового Запорожья не торопятся с эвакуацией
16:19
В Киеве задержали еще одного российского агента — ему грозит пожизненное
15:18
В Польше и Румынии задержаны украинцы, подозреваемые в диверсиях
15:15
В ЕС за сутки загорелись два НПЗ, связанных с Россией
14:57
Спасатели «Феникса» за неделю эвакуировали 41 человека из Донетчины
14:37
В Константиновке ранен один человек в результате авиаудара
14:34
Священнику из Лимана сообщено о подозрении за помощь оккупантам
14:21
Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены еще на три месяца
13:40
В Святогорске спасатели ликвидировали пожар в частном секторе
13:32
Россияне расстреляли мирного жителя под Родинским в Покровском районе
13:23
Партизаны разведали стартовую площадку «Шахедов» в Орловской области
12:40
Кил-зона у Новоторецкого: украинские силы уничтожили российских штурмовиков
12:33
Военные ССО уничтожили 13 россиян в их тылу
12:09
Армия РФ продвинулась в Запорожской и Днепропетровской областях
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по оккупантам в Темировке. ВСУ уничтожили командный пункт РФ: ликвидирован сын генерала Марзоева
21 октября, 17:47
Скриншот: DeepState ВСУ отбили штурм россиян на Малую Токмачку: опубликованы кадры боев
21 октября, 17:02
Представитель народа кеты Александр попал в плен на Покровском направлении. Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта из наименее численного этноса РФ — народа кетов
21 октября, 16:56
Жители прифронтового Запорожья не торопятся с эвакуацией Жители прифронтового Запорожья не торопятся с эвакуацией
21 октября, 16:32
Пожар на российском НПЗ в ЕС. В ЕС за сутки загорелись два НПЗ, связанных с Россией
21 октября, 15:15
В Донецкой области продолжается эвакуация. Фото: ГСЧС Спасатели «Феникса» за неделю эвакуировали 41 человека из Донетчины
21 октября, 14:57

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор