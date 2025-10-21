В ЕС за сутки загорелись два НПЗ, связанных с Россией

В Европейском союзе за последние сутки произошло два возгорания на нефтеперерабатывающих заводах, связанных с Россией. Видео с инцидентами опубликовал волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.
На заводе MOL Дунай в Венгрии вспыхнул пожар на одной из установок. В Румынии взорвался завод Lukoil, который на момент инцидента находился на ремонте.
«Причины инцидентов пока неизвестны и мы не догадываемся, что же могло произойти», — уточняется в сообщении.
Ранее украинская армия ночью поразила один из старейших НПЗ в России.
