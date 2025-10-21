Жители прифронтового Запорожья не торопятся с эвакуацией

Жители прифронтового Запорожья не спешат с эвакуацией. Несмотря на увеличение количества обстрелов и приближение зимы, число желающих покинуть опасные районы остается низким.



Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, люди видят, что линия фронта держится, поэтому многие не решаются покинуть даже самые опасные населенные пункты. Однако такое решение оставляет их под постоянной угрозой.

По данным областной администрации, за октябрь эвакуировались лишь 26 человек из прифронтовых громад. Еще 41 человек воспользовался эвакуационными поездами «Укрзализныци» из Запорожья в более безопасные регионы запада Украины.



«Активной эвакуации сейчас нет. Наши жители остаются дома, поддерживают военных и помогают держать оборону», — отметил Федоров.



Он также обратился к запорожцам с просьбой не откладывать выезд: «Если вы или ваши близкие готовы эвакуироваться, обращайтесь к службам, которые помогают с выездом», — подчеркнул глава области.

