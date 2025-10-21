Почти 300 людей с инвалидностью из Донецкой области нашли убежище в центральных и западных регионах Украины

Эвакуация маломобильных жителей Донетчины. Фото: t.me/VadymFilashkin

За последние два месяца в более безопасных регионах центральной и западной Украины бесплатно разместили 299 маломобильных людей и людей с инвалидностью, которым требовалась социальная услуга «стационарного ухода». Все они — из Донецкой области. Об этом в ответ на запрос «Новостей Донбасса» сообщили в Департаменте социальной защиты населения Донецкой областной государственной администрации.



По данным ДонОГА, с конца августа в специализированных учреждениях социальной защиты Житомирской, Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской, Полтавской, Одесской и Тернопольской областей на полное государственное обеспечение разместили 299 одиноких или условно одиноких маломобильных людей. Эвакуированные обеспечены жильем и коммунальными услугами, одеждой, обувью, постельным бельем, средствами личной гигиены, посудой, питанием, лекарствами и средствами реабилитации.



Часть тех, кто нуждается в постоянном уходе, размещены в релокованном в Полтавскую область «Бахмутском психоневрологическом интернате». По информации Донецкой администрации, сейчас там проживают 100 пожилых людей и людей с инвалидностью, эвакуированных из Селидового, Мирнограда, Торецка, Покровска, Доброполья и Константиновки.



В ДонОГА также отметили, что к размещению одиноких маломобильных людей присоединились военные администрации. Так, Шаховская ВА 15 августа 2025 года открыла в Черкасской области отделение поддерживаемого проживания. Селидовская ВА до конца 2025 года планирует открыть в Одесской области отделение стационарного ухода «Центра предоставления социальных услуг».



Пожилые люди, которым не требуется «стационарный уход» и которые живут в арендованном жилье, могут воспользоваться услугой «уход на дому». Этой услугой уже пользуются 361 маломобильный человек, проживающий в арендованном жилье или находящийся в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Закарпатской, Запорожской, Львовской областях и в Киеве.

В целом эвакуацию маломобильных людей и людей с инвалидностью осуществляют облгосадминистрация и военные администрации в сотрудничестве с подразделениями Национальной полиции, ГСЧС, «Укрзализныцей», благотворительными и волонтерскими организациями. Всего задействовано более 20 организаций, среди которых «Восток SOS», «Ангелы спасения», «База.UA», Общество Красного Креста Украины, «Спасем Украину», «Пролиска», «Координационный гуманитарный центр» и другие.



Больше о том, как проходит эвакуация маломобильных людей, с какими проблемами они сталкиваются при размещении и как местные бизнесы и инициативы создают доступную среду для эвакуированных, читайте в статье «Война и безбарьерность: как волонтеры Донецкой области и бизнесмены Кривого Рога продвигают доступность на местах».