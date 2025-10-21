Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Почти 300 людей с инвалидностью из Донецкой области нашли убежище в центральных и западных регионах Украины
21 октября 2025, 17:33

Почти 300 людей с инвалидностью из Донецкой области нашли убежище в центральных и западных регионах Украины

Эвакуация маломобильных жителей Донетчины. Фото: t.me/VadymFilashkin Эвакуация маломобильных жителей Донетчины. Фото: t.me/VadymFilashkin

За последние два месяца в более безопасных регионах центральной и западной Украины бесплатно разместили 299 маломобильных людей и людей с инвалидностью, которым требовалась социальная услуга «стационарного ухода». Все они — из Донецкой области. Об этом в ответ на запрос «Новостей Донбасса» сообщили в Департаменте социальной защиты населения Донецкой областной государственной администрации.

По данным ДонОГА, с конца августа в специализированных учреждениях социальной защиты Житомирской, Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской, Полтавской, Одесской и Тернопольской областей на полное государственное обеспечение разместили 299 одиноких или условно одиноких маломобильных людей. Эвакуированные обеспечены жильем и коммунальными услугами, одеждой, обувью, постельным бельем, средствами личной гигиены, посудой, питанием, лекарствами и средствами реабилитации.

Часть тех, кто нуждается в постоянном уходе, размещены в релокованном в Полтавскую область «Бахмутском психоневрологическом интернате». По информации Донецкой администрации, сейчас там проживают 100 пожилых людей и людей с инвалидностью, эвакуированных из Селидового, Мирнограда, Торецка, Покровска, Доброполья и Константиновки.

В ДонОГА также отметили, что к размещению одиноких маломобильных людей присоединились военные администрации. Так, Шаховская ВА 15 августа 2025 года открыла в Черкасской области отделение поддерживаемого проживания. Селидовская ВА до конца 2025 года планирует открыть в Одесской области отделение стационарного ухода «Центра предоставления социальных услуг».

Пожилые люди, которым не требуется «стационарный уход» и которые живут в арендованном жилье, могут воспользоваться услугой «уход на дому». Этой услугой уже пользуются 361 маломобильный человек, проживающий в арендованном жилье или находящийся в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Закарпатской, Запорожской, Львовской областях и в Киеве.

В целом эвакуацию маломобильных людей и людей с инвалидностью осуществляют облгосадминистрация и военные администрации в сотрудничестве с подразделениями Национальной полиции, ГСЧС, «Укрзализныцей», благотворительными и волонтерскими организациями. Всего задействовано более 20 организаций, среди которых «Восток SOS», «Ангелы спасения», «База.UA», Общество Красного Креста Украины, «Спасем Украину», «Пролиска», «Координационный гуманитарный центр» и другие.

Больше о том, как проходит эвакуация маломобильных людей, с какими проблемами они сталкиваются при размещении и как местные бизнесы и инициативы создают доступную среду для эвакуированных, читайте в статье «Война и безбарьерность: как волонтеры Донецкой области и бизнесмены Кривого Рога продвигают доступность на местах».

ТЕГИ

Прочее
евакуация
Люди
люди с инвалидностью
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:22
Оккупанты заявили о «раскрытии» 300 дел на ВОТ Херсонщины
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
18:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
все новости
17:47
ВСУ уничтожили командный пункт РФ: ликвидирован сын генерала Марзоева
17:43
Российская авиация нанесла серию ударов по жилым кварталам Константиновки: повреждены многоэтажки
17:33
Почти 300 людей с инвалидностью из Донецкой области нашли убежище в центральных и западных регионах Украины
17:22
В России заявили об отказе от прекращения огня, предложенного Трампом
17:02
ВСУ отбили штурм россиян на Малую Токмачку: опубликованы кадры боев
16:56
Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта из наименее численного этноса РФ — народа кетов
16:32
Жители прифронтового Запорожья не торопятся с эвакуацией
16:19
В Киеве задержали еще одного российского агента — ему грозит пожизненное
15:18
В Польше и Румынии задержаны украинцы, подозреваемые в диверсиях
15:15
В ЕС за сутки загорелись два НПЗ, связанных с Россией
14:57
Спасатели «Феникса» за неделю эвакуировали 41 человека из Донетчины
14:37
В Константиновке ранен один человек в результате авиаудара
14:34
Священнику из Лимана сообщено о подозрении за помощь оккупантам
14:21
Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены еще на три месяца
13:40
В Святогорске спасатели ликвидировали пожар в частном секторе
13:32
Россияне расстреляли мирного жителя под Родинским в Покровском районе
13:23
Партизаны разведали стартовую площадку «Шахедов» в Орловской области
12:40
Кил-зона у Новоторецкого: украинские силы уничтожили российских штурмовиков
12:33
Военные ССО уничтожили 13 россиян в их тылу
12:09
Армия РФ продвинулась в Запорожской и Днепропетровской областях
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по оккупантам в Темировке. ВСУ уничтожили командный пункт РФ: ликвидирован сын генерала Марзоева
21 октября, 17:47
Скриншот: DeepState ВСУ отбили штурм россиян на Малую Токмачку: опубликованы кадры боев
21 октября, 17:02
Представитель народа кеты Александр попал в плен на Покровском направлении. Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта из наименее численного этноса РФ — народа кетов
21 октября, 16:56
Жители прифронтового Запорожья не торопятся с эвакуацией Жители прифронтового Запорожья не торопятся с эвакуацией
21 октября, 16:32
Пожар на российском НПЗ в ЕС. В ЕС за сутки загорелись два НПЗ, связанных с Россией
21 октября, 15:15
В Донецкой области продолжается эвакуация. Фото: ГСЧС Спасатели «Феникса» за неделю эвакуировали 41 человека из Донетчины
21 октября, 14:57
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор