Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок

Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе сети ATAN в посёлке Гвардейское под Симферополем. Это подтверждают спутниковые снимки, опубликованные ASTRA со ссылкой на «Радио Свобода».
Пожар на нефтебазе.
По данным издания, пожар вспыхнул после атаки украинских БПЛА в ночь на 17 октября. Несмотря на то, что огонь сначала пошёл на спад, спустя несколько дней он разгорелся вновь.
На спутниковых снимках от 15 и 21 октября видно, что как минимум пять резервуаров сгорели, а территория базы получила значительные повреждения.
Атакованный объект принадлежит сети ATAN, входящей в состав компании ООО «Кедр» — крупнейшего владельца автозаправочных комплексов в оккупированном Крыму.
Нефтебаза в поселке Гвардейское, принадлежащая сети АЗС ATAN, продолжает гореть вторые сутки после атаки беспилотников в ночь на 17 октября.— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) October 18, 2025
Пожар виден из космоса,на снимках видны два активных очага возгорания. Местные жители сообщают о столбе дыма, заметном за много километров. pic.twitter.com/gWPgGm5s8O
После удара местные жители начали публиковать фото с заправок ATAN, где табло показывают нули напротив бензина и дизеля.
«Газ пока есть. Но это тоже ненадолго», — отмечают пользователи соцсетей.
Напомним, в Европейском Союзе за последние сутки произошло два возгорания на нефтеперерабатывающих заводах, связанных с Россией.
