Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок

Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе сети ATAN в посёлке Гвардейское под Симферополем. Это подтверждают спутниковые снимки, опубликованные ASTRA со ссылкой на «Радио Свобода».

Пожар на нефтебазе.

По данным издания, пожар вспыхнул после атаки украинских БПЛА в ночь на 17 октября. Несмотря на то, что огонь сначала пошёл на спад, спустя несколько дней он разгорелся вновь.



На спутниковых снимках от 15 и 21 октября видно, что как минимум пять резервуаров сгорели, а территория базы получила значительные повреждения.

Атакованный объект принадлежит сети ATAN, входящей в состав компании ООО «Кедр» — крупнейшего владельца автозаправочных комплексов в оккупированном Крыму.

Нефтебаза в поселке Гвардейское, принадлежащая сети АЗС ATAN, продолжает гореть вторые сутки после атаки беспилотников в ночь на 17 октября.

Пожар виден из космоса,на снимках видны два активных очага возгорания. Местные жители сообщают о столбе дыма, заметном за много километров.



После удара местные жители начали публиковать фото с заправок ATAN, где табло показывают нули напротив бензина и дизеля.

«Газ пока есть. Но это тоже ненадолго», — отмечают пользователи соцсетей.

Напомним, в Европейском Союзе за последние сутки произошло два возгорания на нефтеперерабатывающих заводах, связанных с Россией.