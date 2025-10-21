СБУ уничтожила российские самолеты на оккупированных аэродромах: кадры

Уничтоженный российский самолет на оккупированном аэродроме. Фото: кадр из видео

Спецназовцы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины уничтожили два российских легкомоторных самолета на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Эти самолеты россияне разместили на аэродромах и использовали для уничтожения украинских дальнобойных беспилотников.



«Такая работа по «расчистке» путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойную «бавовну» в российском тылу», – отметили в спецслужбе.

