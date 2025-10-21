Российский командир отдал приказ расстреливать гражданских на окраинах Покровска: разведка перехватила разговор

Перехват разговора оккупантов на окраинах Покровска. Фото: кадр из видео

В радиоперехвате специалисты Главного управления разведки зафиксировали приказ в российской армии на уничтожение гражданских, пытающихся покинуть зону боевых действий на окраинах города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.



Приказ на расстрел гражданских отдал один из полевых командиров 30-й мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ. Сейчас эта бригада находится на окраинах Покровска.



«Вести наблюдение по дороге, никого не пропускай. Кто с гражданскими большими сумками – сразу еб*шить», – заявил командир оккупантов.



«Системные казни и пытки военнопленных, убийства гражданских и внесудебные казни своих военнослужащих в очередной раз доказывают: военные преступления – сознательная и целенаправленная политика России», – отметили в разведке.

