ВСУ ракетами Storm Shadow ударили по Брянскому химическому заводу
21 октября 2025, 23:01

21 октября Воздушные силы во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-морскими силами ВСУ и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар нанесли, в том числе, ракетами воздушного базирования Storm Shadow, преодолевшими российскую систему противовоздушной обороны. Результаты поражения уточняются.

Брянский химический завод является важной составляющей ВПК России. На этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего, в частности для боеприпасов и ракет, которые оккупанты применяют для обстрелов территории Украины.

Напомним, что СБУ уничтожила российские самолеты на оккупированных аэродромах.

