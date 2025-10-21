ВСУ ракетами Storm Shadow ударили по Брянскому химическому заводу

Ракета Storm Shadow. Фото: Воздушные силы ВСУ

21 октября Воздушные силы во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-морскими силами ВСУ и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар нанесли, в том числе, ракетами воздушного базирования Storm Shadow, преодолевшими российскую систему противовоздушной обороны. Результаты поражения уточняются.



Брянский химический завод является важной составляющей ВПК России. На этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего, в частности для боеприпасов и ракет, которые оккупанты применяют для обстрелов территории Украины.

