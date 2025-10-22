Армия РФ за сутки убила 2 людей в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за минувшие сутки, 21 октября, погибли двое мирных жителей, такое количество и пострадавших. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 21 октября россияне убили 2 жителей Донецкой области — в Константиновке», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 2 человека получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3894 человека, получили ранения — 8355. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что ночью 22 октября российская армия дронами-камикадзе «Шахед» нанесла девять ударов по Запорожью.

