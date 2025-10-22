Сумщина и Черниговщина сильнее всего пострадали от ударов по энергосистеме

Самая сложная ситуация с электроснабжением после ночной атаки РФ наблюдается в Сумской и Черниговской областях, сообщило «Укрэнерго».



Также повреждены энергообъекты и есть обесточенные потребители в других регионах. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.



Из-за последствий предыдущих российских обстрелов сегодня, 22 октября, с 16:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ранее российская армия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе «Шахед», нанеся девять ударов по Запорожью.



По последним данным, в результате атак РФ в Украине погибли шесть человек, 17 получили ранения. Под удар попали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.