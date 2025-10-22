За сутки оккупанты атаковали три района Донетчины: повреждены дома и админздания

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 21 октября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары захватчиков попали три района:



Покровский район. В Доброполье повреждены 2 частных дома.





Краматорский район. В Лимане повреждены многоэтажка и административное здание. В Святогорске и Краматорске повреждены административные здания. В Дружковке повреждено коммунальное предприятие. В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 4 частных дома, 4 многоэтажки, общежитие, административное здание, предприятие и автомобиль.



Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.



