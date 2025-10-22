На Киевщине в результате атаки РФ погибли четыре человека: среди жертв – мама с детьми, в частности младенец

Последствия удара по Киевской области. Фото: ГСЧС

Ночью 22 октября российские войска ракетами и дронами атаковали Броварский и Обуховский районы Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.



Загорелись два частных дома. Повреждены АЗС и инфраструктура «Укрзалізниці».



В селе Погребы Броварского района погибли женщина 1987 года рождения, 12-летнияя девочка и шестимесячный младенец. Их тела нашли на месте пожара в частном доме. Также в этом районе погиб мужчина 1987 года рождения.



В Обуховском районе ранения получил работник АЗС – мужчина 1976 года рождения.



В пресс-службе Киевской областной прокуратуры уточнили, что в Погребах погибли мама с детьми.



В дом попал дрон-камикадзе «Шахед».

Напомним, что ночью 22 октября Россия ракетами и дронами ударила по Киеву, в результате чего двое погибших и более 20 раненых, среди них дети.