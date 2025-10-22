Стало известно количество сбитых целей после массированного удара РФ по Украине

В ночь на 22 октября Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар — использовала 433 средства воздушного нападения, среди которых ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.



По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, силам ПВО удалось сбить и подавить 349 целей, в том числе:

333 вражеских БПЛА типов «Шахед» и «Гербера»;

8 крылатых ракет Искандер-К;

6 баллистических Искандеров-М/KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Основное направление удара — Киевская область, также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская. Сообщается о попаданиях и жертвах.