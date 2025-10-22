Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Люди в Покровске живут в подвалах, в городе уничтожены почти все дома — Филашкин
22 октября 2025, 15:49

Ситуация в Покровске сложная, в город заходят диверсионно-разведывательные группы. Эвакуация почти не проводится, так как российские захватчики обстреливают подъездные пути. Недавно удалось вывести семью из прифронтового города. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

«На прошлой неделе полицейским удалось вывезти семью из Покровска, там остается 1200 человек. Они находятся в подвальных помещениях, выходят из подвала только, чтобы набрать воды. Там проживают пожилые люди. Очень сложная обстановка. Работают несколько скважин, есть техническая вода. В Покровске на 90% уничтожены все здания. Враг уничтожает все. Все подъездные пути контролируются оккупантами», — заявил он.

По словам Филашкина, российских позиций в городе нет, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) заходят в город, Силы обороны их уничтожают, делают все возможное, чтобы россиян в Покровске не было.

Ранее мы писали, что в радиоперехвате специалисты Главного управления разведки зафиксировали приказ в российской армии на уничтожение гражданских, пытающихся покинуть зону боевых действий на окраинах города Покровск Донецкой области. 

