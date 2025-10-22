В ОВА рассказали, сколько людей остается в прифронтовой Константиновке

В Константиновке Донецкой области проживают более 5000 человек, от 30 до 100 человек ежедневно эвакуируются в более безопасные регионы Украины. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Украинские зщитники привозят местному населению гуманитарную помощь. Эвакуацию из города провести можно», — заявил он.



Филашкин добавил, что самая сложная ситуация с отопительным сезоном будет в Константиновке и еще в 191 населенном пункте, которые находятся вблизи линии фронта.

Кроме того, 210 населенных пунктов остаются без света.



Ранее мы писали, что 21 октября российские войска авиабомбами ФАБ-250, артиллерией и FPV-дронами атаковали город Константиновка Донецкой области.

