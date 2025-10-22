Экипаж MaxxPro эвакуировал раненого мирного жителя под обстрелом в Покровске

Покровск Донецкой области. Скриншот

Во время выполнения боевого задания экипаж бронеавтомобиля MaxxPro заметил мирных жителей, подававших сигналы о помощи. Соответствующее видео опубликовал WarArchive.

После доклада командованию было принято решение вернуться и эвакуировать раненого мирного жителя. На опубликованных кадрах видно, как противник дистанционно минирует перекресток.

Это произошло в городе Покровск Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия и регулярные обстрелы. Из города и близлежащих населенных пунктов проводится эвакуация мирного населения из-за постоянных атак российской армии.

Напомним, армия РФ за сутки убила двоих мирных жителей.