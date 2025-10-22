Украинские войска уничтожают российские ДРГ в Покровске: больше оккупантов стали сдаваться в плен – ВСУ

Ситуация в районе Покровска. Фото: карта DeepState

Некоторым российским ДРГ удается заходить в город Покровск Донецкой области. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал.



Однако, по его словам, эти группы уничтожаются Силами обороны Украины.



«Очень много оккупантов стали сдаваться в плен. Сама ситуация стала более напряженной: почти половина всех боестолкновений в зоне ответственности нашей группировки приходится на Покровское направление», – сказал Шаповал.



Спикер группировки войск «Восток» отметил, что российские войска пытаются штурмовать город пешими группами.



«Враг сразу замечается и уничтожается нашими беспилотными системами и огневыми поражениями. За последние сутки наши ракетные войска нанесли удар по району сосредоточения личного состава противника. Цель поражена, уничтожено большое количество личного состава», – добавил он.

Напомним, что недавно ВСУ уничтожили российскую ДРГ, которая прорвалась в центр Покровска и убила несколько мирных жителей.