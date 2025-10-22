Суд вынес приговор оккупационному «мэру» Хрустального на Луганщине Сергею Соловьеву

Оккупационный «мэр» Хрустального Сергей Соловьев. Фото: Соловьев в Телеграм

Суд заочно приговорил к девяти годам лишения свободы оккупационного «мэра» Хрустального в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Речь идет о Сергее Соловьеве. По имеющейся информации, бывший работник налоговых органов и экс-депутат городского совета поддерживает российскую агрессию с 2014 года. До широкомасштабной войны являлся заместителем главы местной «администрации».



В октябре 2023 года по представлению главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечника добровольно получил должность «председателя муниципального образования городской округ город Красный Луч».



Соловьев принес присягу РФ и проводит активную деятельность по поддержке оккупационного режима и подчинению захватчикам местных субъектов хозяйствования. Глава незаконного органа власти выступает в СМИ в поддержку российской войны против Украины, проводит многочисленные встречи с представителями регионов государства-агрессора по интеграции оккупированной Луганщины в РФ.



Суд признал оккупационного чиновника виновным в коллаборационной деятельности – ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Отсчет срока наказания будет считаться с даты его задержания. В настоящее время осужденный скрывается на оккупированной территории. Его объявили в розыск.

