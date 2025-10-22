Швеция готова продать Украине 120 истребителей Gripen E

Швеция готовится продать Украине крупную партию истребителей JAS 39 Gripen E. Об этом сообщает телеканал TV4, уточняя, что речь идет ориентировочно о 120 самолетах.



Истребитель JAS 39 Gripen E — новейшая модификация шведской разработки компании SAAB. Машина оснащена более мощным двигателем, увеличенной дальностью полета и усовершенствованными системами радара и электроники.



Как ожидается, в городе Линчёпинг пройдет встреча премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и президента Украины Владимира Зеленского. Стороны обсудят расширение оборонного сотрудничества.

По информации канцелярии шведского правительства, по итогам переговоров будет объявлена «новость в сфере экспорта продукции военного назначения».



Линчёпинг, расположенный в 200 километрах от Стокгольма, является местом размещения производственных мощностей оборонного концерна SAAB.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский в среду, 22 октября, прибыл с визитом в Швецию, где планируется обсудить возможную сделку по передаче Киеву шведских истребителей.