Святогорская лавра: жизнь среди руин и звуки колоколов

Со следами обстрелов, но жива — так можно сказать о Святогорской лавре в Донецкой области. Во время боев в 2022 году несколько зданий монастыря пострадали: частично разрушена крыша, однако ремонт так и не начался. Финансовых возможностей нет, а боевые действия проходят совсем близко, поэтому в масштабном восстановлении пока не видят смысла.



В Лавре по-прежнему живут монахи. Во время боев здесь укрывались местные жители, а теперь принимают переселенцев. Действуют знаменитые пещеры, вырубленные в меловых скалах более тысячи лет назад. Посетители могут пройти вместе с монахами по маршруту длиной более километра, ведущему к вершине горы.



Если бы не следы ударов на стенах, можно было бы подумать, что время здесь остановилось осенью 2021 года. Звуки взрывов перекрывает перезвон колоколов. Лавру окружают ухоженные клумбы с цветами, а в вольерах гуляют павлины. Вокруг — горы, лес и извилистый Северский Донец, создающие узнаваемый пейзаж Святогорска.



Но стоит присмотреться — и становится заметно: часть набережной, обновленной накануне войны, разрушена. На горизонте виднеется сгоревший лес. Туристов нет, пляжи Банного озера опустели, а береговая линия реки заминирована.

Святогорск, некогда популярный курорт, сегодня остается лишь в памяти. А тишина Святогорской лавры — всего лишь иллюзия мирной жизни, которая когда-то была у города, Донецкой области и всей Украины до вторжения российской армии.



