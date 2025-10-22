Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Зеленский осмотрел истребители Gripen, которые получит Украина
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию осмотрел истребители Gripen, которые Украина получит в будущем.

С премьер-министром Швеции было подписано письмо о намерениях между Украиной и Королевством Швеция о сотрудничестве в сфере развития воздушных возможностей — документ открывает путь к передаче Украине боевых самолетов Gripen.



Зеленский также встретился с владельцем компании Saab AB Маркусом Валленбергом и генеральным директором Микаэлем Йоханссоном. Он отметил, что вооружение шведской компании — от систем ПВО до симуляторов для подготовки пилотов — уже помогает украинским военным.

Президент подчеркнул важность стратегического партнерства с Saab и выразил благодарность Швеции за поддержку и готовность к совместному оборонному производству.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Швецию для переговоров о возможной передаче Украине истребителей.

