Завтра в Украине введут почасовые отключения электроэнергии

23 октября в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 будут действовать принудительные ограничения потребления электроэнергии, сообщает «Укрэнерго».
Для бытовых потребителей введут графики почасовых отключений (ГПО) — до трёх очередей одновременно.
Для промышленных предприятий будут применяться графики ограничения мощности.
«В случае изменения ситуации об этом будет сообщено дополнительно. Просим потреблять электроэнергию экономно», — заявили в компании.
Напомним, в ночь на 22 октября Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар — использовала 433 средства воздушного нападения, среди которых ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях