Завтра в Украине введут почасовые отключения электроэнергии

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук посетила объекты генерации в Киевской области, которые подверглись массированной атаке со стороны России.

23 октября в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 будут действовать принудительные ограничения потребления электроэнергии, сообщает «Укрэнерго».



Для бытовых потребителей введут графики почасовых отключений (ГПО) — до трёх очередей одновременно.

Для промышленных предприятий будут применяться графики ограничения мощности.

«В случае изменения ситуации об этом будет сообщено дополнительно. Просим потреблять электроэнергию экономно», — заявили в компании.

Напомним, в ночь на 22 октября Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар — использовала 433 средства воздушного нападения, среди которых ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.