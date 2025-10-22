В Словакии горит НПЗ MOL, перерабатывающий российскую нефть

В Братиславе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем венгерской компании MOL.
Предприятие перерабатывает российскую нефть, поступающую по нефтепроводу «Дружба», сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, на месте работают экстренные службы, подробности и причины возгорания уточняются.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в ЕС произошло два пожара на НПЗ, связанных с переработкой российской нефти.
