Российские войска пытаются замкнуть кольцо вокруг Константиновки

Российские войска подошли ближе к Константиновке и усилили обстрелы города. По данным The Economist, положение украинских защитников осложнилось — враг пытается окружить город с трех направлений: со стороны Часового Яра, Торецка и трассы Константиновка—Покровск.

Фронт продвинулся, Константиновка ежедневно подвергается артиллерийским ударам, авиабомбам и атакам дронов. Россияне стремятся установить огневой контроль над ключевыми дорогами, в частности трассой Н-20.

Несмотря на давление, украинские войска удерживают позиции. Эксперты отмечают, что штурм города в ближайшее время маловероятен. Константиновка укрепляется и остается под контролем ВСУ, однако обстрелы делают жизнь в городе практически невозможной.



Подробности — в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

Напомним, в Константиновке Донецкой области проживают более 5000 человек, от 30 до 100 человек ежедневно эвакуируются в более безопасные регионы Украины.