Нацгвардейцы вытащили женщину и ее питомца из разрушенного дома в Константиновке

Спасение женщины в Константиновке. Фото: Нацгвардия Украины

Бойцы 12-й бригады Нацгвардии «Азов» совместно с военнослужащими Объединенной штурмовой бригады Нацполиции «Лють» спасли женщину из-под завалов в Константиновке. Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

Местная жительница оказалась под руинами собственного дома после попадания российской авиабомбы (КАБа). Украинские защитники извлекли женщину и ее домашнего питомца из-под обломков и оказали пострадавшей первую помощь.

По данным Нацгвардии, российские войска ежедневно наносят удары по Константиновке всеми доступными средствами — дронами, авиабомбами, ракетами РСЗВ и артиллерией. С каждым днем спасать мирных жителей становится все труднее.

Напомним, российские войска подошли ближе к Константиновке и усилили обстрелы города.