США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты по территории России

22 октября 2025, 23:59

Администрация президента США Дональда Трампа отменила одно из ключевых ограничений, касавшихся применения Украиной западных ракет большой дальности. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве.

По данным издания, теперь украинские военные смогут наносить удары по целям на территории России, что, по мнению экспертов, усиливает военное давление на Кремль.

Также изменился порядок координации таких операций: если ранее решение принимал глава Пентагона Пит Хегсет, то теперь эти полномочия переданы главнокомандующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу.

Как отмечает WSJ, Белый дом публично не объявлял о данном решении.

Напомним, во вторник, по информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские военные использовали британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по заводу в Брянске, где производили взрывчатку и ракетное топливо. Удар назвали «успешным попаданием», которое смогло преодолеть российскую систему противовоздушной обороны.

