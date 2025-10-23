Семеро людей пострадали в результате ночной атаки на Киев

Последствия удара по Киеву. Фото: ГСЧС Киева

Семь человек получили травмы в результате ночной атаки на Киев 23 октября. Все возгорания на местах попаданий были ликвидированы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.



В Подольском районе пожарные потушили огонь в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома, а также в нескольких автомобилях во дворе. Из здания были эвакуированы жители.



Кроме того, в одной из многоэтажек частично обрушились кровля и две квартиры на восьмом этаже. Повреждены фасад и оконные стекла на территории одного из детских садов. Пожарные также ликвидировали возгорания в складских помещениях по нескольким адресам и потушили два автомобиля, загоревшихся во дворе жилого дома.

В результате падения обломков был поврежден один из бизнес-центров в Подольском районе. В Деснянском районе города российский беспилотник попал в 21-й этаж 24-этажного жилого дома, однако без детонации. Еще один удар пришелся по недостроенному зданию.

Напомним, в результате вражеских обстрелов в Запорожье ранены 16 человек, еще один житель пострадал в Запорожском районе.