Су-27 ВСУ ударил JDAM-ER по позициям российских войск

Момент удара по оккупантам.

Украинский истребитель Су-27 поразил позиции российских войск двумя корректируемыми авиабомбами GBU-62 JDAM-ER. Об этом сообщает Telegram-канал WarArchive, публикующий архивные кадры российско-украинской войны.



По предварительным данным, удар нанесён южнее села Затышок в Донецкой области. Отмечается, что одна из бомб отклонилась от цели из-за воздействия российской РЭБ.



За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава российской армии.