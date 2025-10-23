Самые ожесточенные бои идут под Покровском и на Александровском направлении

Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней оперативной сводке 23 октября.

Российские войска нанесли один ракетный удар (с применением 29 ракет), 95 авиаударов и сбросили 176 управляемых авиабомб по позициям украинских подразделений и населенным пунктам. Кроме того, зафиксировано 4847 обстрелов, в том числе 106 — из реактивных систем залпового огня, а также применение 6530 дронов-камикадзе.

Под ударами авиации оказались районы населенных пунктов Ривнополье, Гуляйполе, Успеновка, Зализничное, Малиновка, Веселянка и Приморское в Запорожской области, а также Херсон и Ольговка в Херсонской области.

В ответ Силы Обороны Украины нанесли удары по четырем районам сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожили склад боеприпасов, артиллерийскую установку и два пункта управления беспилотниками российских войск.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза — в районах Дробышево и Дерилово.

На Славянском направлении украинские защитники отбили восемь штурмов у Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки.



На Краматорском направлении противник активных наступательных действий не предпринимал.

На Константиновском направлении зафиксировано 11 атак в районах Плещеевки, Русин Яр, Софиевки и Щербиновки.

Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где за сутки произошло 50 боевых столкновений. Враг пытался прорваться у населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Новопавловка, Покровск, Удачное, Молодецкое, Зверево, Дачное, Филия и в направлении Гришиного.

Еще одним горячим участком фронта остается Александровское направление, где Силы Обороны отразили 20 атак противника в районах Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербовое, Привольное, Нововасильевка, Александроград и Новогригоровка.



На Гуляйпольском направлении украинские войска отбили одну атаку у Малиновки, а на Ореховском — две атаки у Новоданиловки и Степового.

По данным Генштаба, потери российских войск за минувшие сутки составили 920 человек. Также уничтожены 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 24 артсистемы, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 626 беспилотников оперативно-тактического уровня, 16 ракет и 106 единиц автомобильной техники.

Напомним, украинский истребитель Су-27 поразил позиции российских войск двумя корректируемыми авиабомбами GBU-62 JDAM-ER в Донецкой области.